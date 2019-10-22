Экс-президент США Картер попал в больницу с переломом таза

Бывший президент США Джимми Картер госпитализирован из-за перелома костей таза. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на его пресс-секретаря Диан Конджилео вторник, 22 октября.

По ее информации 95-летни политик упал накануне вечером в своем доме в городке Равнины, в штате Джорджия. Она уточнила, что перелом "незначительный".

Как отметила Конджилео, бывший президент находится в хорошем настроении и с нетерпением ждет возможности выздороветь дома.

За последние месяцы Картер падает уже в третий раз. Первый подобный инцидент произошел весной – политику заменили тазобедренный сустав. Второй раз экс-президент упал в октябре, тогда ему наложили 14 швов.

Джимми Картер занимал пост президента США с 1977 по 1981 год. Он старейший из бывших американских лидеров в истории своей страны.

Ранее Джимми Картер заявил, что ему удалось излечиться от рака мозга. Он прошел курс лучевой терапии, а также принимал экспериментальный препарат Китруда (Keytruda).

Также сообщалось, чтоДжимми Картер назвал избрание Дональда Трампа нелегитимным. Он считает, что нынешний президент США пришел к власти только благодаря вмешательству России в выборы

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Источник: korrespondent.net