Тяжелобольные украинцы протестовали под Минздравом

Под зданием Минздрава собрались десятки пациентов и родственников тяжелобольных людей, чтобы требовать выделения средств на лечение. Об этом сообщается в Facebook Национального движения За трансплантацию во вторник, 22 октября.

В среднем каждому из 133 пациентов необходимо около 24 миллионов гривен, чтобы поправиться. Правозащитники уверены - деньги в МОЗ есть, просто чиновники по печальной традиции не спешат перенаправлять средства с других программ. И это несмотря на то, что основная масса “очередников” - люди, имеющие высокий риск смерти.

Большинство из них - это онкопациенты, а также те, кто требует пересадки органов от неродственного донора, которая в Украине не проводится.

"Деньги, выделенные на лечение за границей, закончились еще летом. Теперь необходимо выделить дополнительные средства на эти цели. Они точно есть на других программах МОЗ, которые не используются. Достаточно лишь их перенаправить", - говорит глава движения Юрий Андреев.

По его словам, в отличие от Ульяны Супрун, которая просто игнорировала подобные требования пока один из очередников не скончался, так и не дождавшись операции, подчиненные Скалецкой пошли на диалог.

"Мы провели встречу с двумя заместителями министров. В частности, нас выслушал господин Семиволос и пообещал искать решение проблемы", - говорит Андреев.

Напомним, что ранее у новой главы Минздрава Зоряны Скалецкой возник конфликт с работниками министерства. Она пообещала провести кадровый аудит в Минздраве, после которого в ведомстве останутся только лучшие работники.

Подробно о конфликте в Минздраве можно почитать в материале Корреспондент.net.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net