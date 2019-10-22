Трамп назвал процедуру импичмента линчеванием

Президент США Дональд Трамп назвал запущенную в отношении него процедуру импичмента линчеванием. Об этом он написал во вторник, 22 октября, в Twitter.

"Получается, что однажды, если демократ станет президентом, а республиканцы получат большинство в Палате представителей, даже с небольшим перевесом, они смогут провести импичмент президента без соблюдения соответствующих процедур, честности или каких бы то ни было законных прав на это. Все республиканцы должны помнить, свидетелями чего они являются - линчевания. Но мы победим!" - заявил Трамп.

Как известно, суд Линча или линчевание - это расправа толпы над подозреваемым в совершении преступления человеком без суда и следствия.

Напомним, демократы запустили процедуру импичмента Трампа из-за скандала вокруг его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как утверждают оппоненты американского лидера, он во время звонка пытался оказать влияние на Зеленского с целью начать расследование деятельности в Украине сына экс-вице президента Джо Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Трамп и Зеленский отрицают давление в ходе разговора.