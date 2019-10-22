Загрязнение воздуха: опубликованы данные по областях

Глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что превышение концентрации загрязняющих веществ в воздухе нет, а все показатели находятся в пределах нормы. Об этом во вторник, 22 октября, сообщает Правительственный портал.

По данным гидрометеорологических организаций, сети концентрации оксида углерода в последние дни оставались в своих привычных параметрах и концентрации загрязняющих веществ в воздухе по Украине не зарегистрировано.

"Осенние погодные условия, такие как, туманы, наличие приземных инверсий (когда при земле образуется задерживающий слой воздуха) могут способствовать накоплению загрязняющих веществ. Но, по данным наблюдений на сети мониторинга гидрометслужбы, в последние дни высоких уровней загрязнения оксидом углерода не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Содержание оксида углерода в воздухе в период с 15 по 21 октября при среднесуточной предельной допустимой концентрации 5,0 мг / м3 воздуха составляет:

Винница - 0,3-0,4

Днепр - 0,6-1,4

Житомир - 0,0-0,1

Запорожье - 0,2-0,6

Каменское - 0,4-1,2

Киев - 0,4-1,0

Кременчуг - 0,0-0,9

Кривой Рог - 0,2-1,2

Кропивницкий - 0,0-0,6

Лисичанск - 0,2-0,6

Луцк - 0,0-0,4

Мариуполь - 0,2-0,4

Николаев - 0,2-1,0

Одесса - 0,3-1,5

Полтава - 0,4-1,2

Тернополь - 0,4-0,6

Харьков - 0,3-0,8

Херсон - 0,0-0,6

Хмельницкий - 0,2-0,8

Черкассы - 0,2-0,6

Черновцы - 0,1-0,4

Чернигов - 0,1-0,8

Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха осуществляется Государственной гидрометеорологической службой Украины в двух режимах. В полном режиме - отбор проб осуществляется четыре раза в сутки шесть дней в неделю и не в полном режиме - когда отбор проб осуществляется два раза в сутки.

Накануне сообщалось, что в атмосфере над Украиной зафиксирован повышенный уровень угарного газа.

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Источник: korrespondent.net