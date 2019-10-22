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22. 10. 2019

Минсоцполитики попытается отобрать у льготников 32 млн грн

Получатели социальной помощи от государства обманули Министерство социальной политики на 32 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что некоторые льготники предоставили недостоверные данные при обращении за социальной поддержкой.

"Нарушения были выявлены в ходе проверки получателей помощи в январе 2019 года. Обнаруженная сумма составила 3,5% от выплат помощи в этом месяце", – говорится в сообщении на сайте министерства.

Самые распространенные виды нарушений - сокрытие сведений о доходах членов семьи и недекларирование транспортных средств, а также объектов недвижимости - квартир, земельных участков (в том числе паев), а также и средств, полученных от сдачи их в аренду.

В настоящий момент министерстве решают вопрос о возврате средств в бюджет, то есть у незаконных получателей помощи эти деньги отберут.

Напомним, ранее сообщалось, что получатели субсидий будут платить за коммуналку больше.

Накануне стало известно, что украинцам упростили процедуру получения субсидий.

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Источник: korrespondent.net
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