Директор хора Веревки готов уволиться из-за песни о Гонтаревой

Генеральный директор и художественный руководитель Национального хора имени Григория Веревки Зиновий Коринец заявил, что готов написать заявление об увольнении, если в этом возникнет необходимость. Об этом он накануне сообщил в эфире телеканала ATR.

"Я готов к любой ситуации, чтобы это не повредило коллективу. Если потребуется (написать заявление об увольнении – ред.), то да, потому что коллектив в этом не виноват", – сказал Коринец.

Также он еще раз попросил прощения у экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

"Я лично извиняюсь перед госпожой Валерией, как мужчина. Здесь я поступил неправильно. Мне надо было сказать "нет" и все", – добавил он.

Коринец также рассказал, что хор ежемесячно получает из госбюджета 2,7 млн гривен.

Напомним, во время концерта Вечернего квартала артист Степан Казанин назвал сожжение дома Гонтаревой "ярким событием", после чего на сцену исполнять песню вышли певицы из хора Веревки и юморист Евгений Кошевой. Они спели песню Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала в день рождения Валерии Гонтаревой.

Позже стало известно, что этот номер очень понравился бизнесмену Игорю Коломойскому.

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Источник: korrespondent.net