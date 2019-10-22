В Киевской области правоохранители блокировали незаконный канал поставки на территорию Украины оружия, частей к нему и боеприпасов. Об этом сообщает региональная прокуратура во вторник, 22 октября.

"Должностные лица одного из предприятий организовали перемещение через таможенную границу Украины оружия, частей к нему и боеприпасов, путем растаможивания указанного "товара" по другим классификациям УКТ ВЭД, что является товарной номенклатурой Таможенного тарифа Украины", – говорится в сообщении.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли значительное количество пистолетов, ружей, винтовок и боеприпасов. Досудебное расследование продолжается.

Организатору схемы контрабанды готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного правонарушения по статье о контрабанде оружия (ч.2 ст.201 УК Украины), а также ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершение указанных уголовных правонарушений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Cмотрите фотогалерею: В Киевской области перекрыли канал поставки оружия

Ранее в Киеве задержали мужчину, который торговал оружием. У него в машине нашли два пистолета и около сотни патронов.

Также военная прокуратура Полтавского гарнизона задержала торговца боеприпасами во время очередной попытки сбыта взрывчатки в Миргороде.

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Источник: korrespondent.net