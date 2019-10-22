Лента RSS
Подписаться на ленту
22 октября 2019, вторник, 17:29
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,27
22. 10. 2019

В Киевской области перекрыли канал поставки оружия

В Киевской области правоохранители блокировали незаконный канал поставки на территорию Украины оружия, частей к нему и боеприпасов. Об этом сообщает региональная прокуратура во вторник, 22 октября.

"Должностные лица одного из предприятий организовали перемещение через таможенную границу Украины оружия, частей к нему и боеприпасов, путем растаможивания указанного "товара" по другим классификациям УКТ ВЭД, что является товарной номенклатурой Таможенного тарифа Украины", – говорится в сообщении.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли значительное количество пистолетов, ружей, винтовок и боеприпасов. Досудебное расследование продолжается.

Организатору схемы контрабанды готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного правонарушения по статье о контрабанде оружия (ч.2 ст.201 УК Украины), а также ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершение указанных уголовных правонарушений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Cмотрите фотогалерею: В Киевской области перекрыли канал поставки оружия

Ранее в Киеве задержали мужчину, который торговал оружием. У него в машине нашли два пистолета и около сотни патронов.

Также военная прокуратура Полтавского гарнизона задержала торговца боеприпасами во время очередной попытки сбыта взрывчатки в Миргороде.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Что это за Маша в твоём телефоне?
- Это Миша, я просто нажал не ту букву, когда сохранял.
- Допустим. А Эльвира Сауна?
- Блин, Т9! Это - Электрик Саня!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.