Эти все, давайте следующих. Новые главы ОГА

Во время своего пресс-марафона Владимир Зеленский признавался, что у него большие проблемы с заполнением вакансий губернаторов. А тут начали увольняться еще и те, кого уже сам Зеленский назначал в областные администрации. Первая ласточка – глава Киевской области.

Скандальное увольнение

Михаил Бно-Айриян проработал главой Киевской ОГА всего 100 дней.

35-летний Бно-Айриян давний друг и одногруппник соратника Владимира Зеленского, лидера партии Слуга народа и спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Последнее время губернатора активно критиковали представители как раз партии Слуга Народа, в частности, депутат Александр Дубинский. На своей странице в Facebook и видео-блогах Дубинский постоянно обвинял губернатора Киевщины в коррупции, тот все обвинения отрицал.

Появление на странице БНО-Айрияна заявления об отставке, Александр Дубинский прокомментировал так: "Пока-пока. Давайте следующего".

Дубинский считается представителем группы влияния Игоря Коломойского в Слуге Народа. Именно бизнесмену приписывают заинтересованность в смене киевского губернатора.

Кто вышел на замену?

Кабмин сразу же согласовал назначение нового губернатора Киевщины - харьковчанина Алексея Чернышева, бизнесмена, который имеет активы в области инвестиционного и девелоперского бизнеса, а также стал известен благодаря проектам по популяризации Украины за рубежом.

Экс-нардеп Сергей Лещенко связывает нового губернатора как раз с Игорем Коломойским. На своей странице в соцсети он утверждает, что Коломойсий якобы уже встречался с Чернышевым и согласовал его кандидатуру.

Также Чернышев плотно связан с депутатом от Оппозиционной платформы Александром Фельдманом.

Луганская область

Еще правительство поддержало отставку председателя Луганской ОГА Виталия Комарницкого, и согласовало кандидатуру Сергея Гайдая на эту должность.

Гайдай - уроженец Северодонецка, два года он помогал депутату Киеврады Алексею Резникову, один год работал советником главы Обуховской райадминистрации Киевской области, а затем избрался в райраду в Мукачево на Закарпатье, и впоследствие возглавил тамошнюю районную администрацию.

В июле 2019 года Гайдай рассматривался как один из кандидатов на пост губернатора Закарпатской области, но в итоге отправился на другой конец страны.

Другие губернаторы

Андрея Прокопенко Кабмин рекомендовал назначить председателем Черниговской ОГА. Это политтехнолог, который ранее работал в России. В 2011 и 2013 годах был руководителем избирательных штабов на местных выборах в российских городах Воронеже и Тольятти.

С 2015 года он возглавляет компанию Прокопенко и партнеры, которая специализируется на управлении избирательными кампаниями, стратегических и кризисных коммуникациях.

В марте 2018 года Прокопенко избрали заместителем председателя Черниговской областной организации Аграрной партии. На нынешних парламентских выборах он возглавлял Одесский областной штаб Слуги народа, разрабатывал и контролировал общую стратегию кампании в области.

Губернатором Кировоградской области может стать кадровый следователь Андрей Балонь. 13 лет он работал в правоохранительных органах - в милиции и прокуратуре Житомирской области, также был заместителем начальника УМВД Полтавщины, откуда был уволен со скандалом за нарушение служебной дисциплины. Сам Балонь считал свое увольнение незаконным и заявлял, что он был уволен на основании сфабрикованных материалов служебного расследования.

Кандидатуру Алексея Кучера согласовали на должность главы Харьковской ОГА. Его считают близким к влиятельному министру внутренних дел Арсену Авакову.

Вообще-то кандидатуру Кучера Кабмин согласовал еще 2 недели назад, а потом откатил свое решение. Согласно его электронной декларации Кучер, работая адвокатом, за весь 2018 год не получил ни копейки дохода. Так же за год ничего официально не заработала и его жена. При этом супругам принадлежат несколько земельных участков в Харьковской области, жилой дом и еще один находится на стадии строительства. А кроме того, не имея доходов, Кучер в 2018 году покупает две квартиры в Харькове. И автомобиль Lexus NX 200T, который стал пятым в его автопарке.

Источник: korrespondent.net