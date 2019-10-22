Михаила Бейлина взяли под домашний арест

Высший антикоррупционный суд избрал ночной домашний арест в качестве меры пресечения Михаилу Бейлину. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщают Українські Новини во вторник, 22 октября.

"Избран ночной домашний арест", - сказал он добавил, что Бейлину также запрещено выезжать за границу и предписано сдать заграничный паспорт.

Бейлин является подозреваемым в причастности к завладению 20 млн гривен и покушению на завладение еще 44 млн гривен предприятия Укрзализнычпостач, которое с 2015 года является филиалом Укрзализныци. Он проходит по делу бывшего депутата Верховной Рады Валерия Ищенко.

Бейлин является его финансовым советником и был внештатным советником главы администрации президента (2015-2016 годы) Бориса Ложкина.

Он также является совладельцем Kyiv Food Market, в котором президент Владимир Зеленский проводил пресс-марафон.

Напомним, что ранее Зеленский подписал закон об Антикорсуде. Глава государства подписал закон о начале работы Высшего антикоррупционного суда и уточнение подсудности дел ВАКС.

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Источник: korrespondent.net