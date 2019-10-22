США вывели из-под санкций оператора танкеров для Ямал СПГ

Руководство проекта Ямал СПГ получило уведомление от компании TC LNG Shipping L.L.C. Владелец и оператор СПГ-танкеров сообщил российской стороне, что более не является объектом санкций со стороны Минфина США. Об этом говорится в сообщении компании НОВАТЭК во вторник, 22 октября.

"Проект Ямал СПГ получил уведомление от TC LNG Shipping L.L.C. (TC LNG), компании - владельца и оператора СПГ-танкеров ледового класса Arc7, что она более не является блокированной персоной (Blocked Person) в соответствии с правилами управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов Соединенных Штатов Америки (OFAC)", – говорится в сообщении.

TC LNG – совместноепредприятиеTeekay LNG и China LNG Shipping (Holdings) Limited. Эта компания владеет СПГ-танкерами, которые продолжают осуществлять перевозку СПГ для проекта Ямал СПГ в нормальном режиме, добавили в НОВАТЭКе.

Напомним, 25 сентября США объявили о внесении в "черный список" двух китайских танкерных операторов. В результате этого решения 12 связанных с Cosco СПГ-танкеров были фактически выведены из операций. Шесть из них – это принадлежащие СП Cosco и Teekay LNG танкеры ледового класса суммарной вместимостью 1 млн куб. м, обслуживавшие российский проект Ямал СПГ. Еще шесть попавших под санкции СПГ-танкеров – это суда, зафрахтованные китайской нефтегазовой корпорацией CNOOC.

Ранее материнская компания China LNG Shipping – Cosco – подпала под санкции США за перевозку иранской нефти.

Танкеры ледового класса необходимы, чтобы вывозить СПГ из Арктики по Северному морскому пути. Обычно ледовая обстановка в регионе позволяет ходить без использования ледоколов до ноября. Ямал СПГ также имеет флот конвенционных судов.

НОВАТЭК, а также компании с его контролирующим участием, в том числе Ямал СПГ, с 2014 года находятся под секторальными санкциями США, запрещающими американским лицам предоставлять компании финансирование сроком более, чем на 90 дней. С тех пор Ямал СПГ не привлекает финансирование в долларах.

Акционерами Ямал СПГ являются НОВАТЭК (50,1%), Total (20%), CNPC (20%), Фонд Шелкового пути (9,9%).

Напомним, в конце сентября США расширили антироссийские санкции в связи с "вмешательством в американские выборы". Под новые ограничительные меры Вашингтона попали три компании, два физлица, а также часть имущества бизнесмена Евгения Пригожина.

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Источник: korrespondent.net