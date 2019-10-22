Президент и премьер записали видеоприглашение

Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Украины Алексей Гончарук записали видеоприглашение на форум в Мариуполе для иностранных инвесторов. Об этом во вторник, 22 октября, сообщает пресс-служба Кабмина.

"Первый инвестиционный форум RE:THINK. Invest in Ukraine по инициативе Президента Украины и при поддержке Кабинета Министров Украины состоится 29 октября в Мариуполе", - говорится в сообщении.

На форуме команда президента продемонстрирует реализованные проекты и те, для которых ведется поиск инвесторов, среди которых выделяют восстановление системы водоснабжения Донецкой области, восстановление электрификации железных дорог в Донецкой и Луганской областях, проект запуска орошения в Херсоне и др.

"Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении пригласил инвесторов посетить форум и обратил внимание на символичность выбора города для проведения мероприятия. Премьер-министр Алексей Гончарук в своем приглашении рассказал, какие проекты будут представлены на форуме, и акцентировал внимание на важности проведения RE:THINK именно в Мариуполе", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, в Украине нашли идеи для инвестиций и на форуме предполагают представить иностранным инвесторам. Инвестиционные идеи форума способны изменить положение региона путем создания новых рабочих мест, повышение инвестиционной привлекательности и улучшения инфраструктуры.

"Зачем нам RE:THINK? Для того, чтобы показать изменения в Украине и поговорить с теми, кто эти изменения делает. Интересные инфраструктурные и другие инвестиционные проекты в агросфере, IТ и промышленности будут представлены на форуме в Мариуполе. Город завоевал свободу и начал сложный путь от восстановления к развитию. Это важный символ того, как может возродиться Украины. Мы запускаем мариупольский эффект возрождения Украины", - сказал Гончарук.

Зеленский обещает инвесторам прозрачные правила игры

Ранее сообщалось, что Зеленский проведет инвестфорум в Мариуполе. Отмечалось, что на форуме будут присутствовать более 350 гостей и более 50 представителей международных и украинских организаций.

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Источник: korrespondent.net