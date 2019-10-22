Слуга народа перед детектором лжи встретится с комитетом Дубинского

Руководство партии Слуга народа проведет встречу с членами финансового комитета, перед тем как проверить нардепов на полиграфе. Об этом сообщает Украинская правда во вторник, 22 октября.

"В первую очередь будет проведена встреча с депутатами-членами комитета от Слуги народа, чтобы каждый мог представить свою позицию. Окончательное решение по использованию полиграфа будет принято после окончания консультаций с психологами-криминалистами относительно возможности корректного использования такого оборудования в этой ситуации", - заявила зампредседателя фракции Евгения Кравчук.

Экс-нардеп Сергей Лещенко отметил, что в Слуге народа назревает большой разбор полетов из-за подозрения, что 11 нардепов (или, по крайней мере, часть из них), которые на комитете отказались поддержать законопроект №2047-д об отмене коррупционных схем (так называемых площадок нардепа Антона Яценко), могли получить за это взятки по 30 тысяч долларов.

По данным Лещенко, "на сторону схематоза нардепа Антона Яценко" (схема "площадок-прокладок", которые "паразитировали" на государственной "оценочной" базе ФГИУ, - ред.) стали 11 "слуг народа":

Ирина Аллахвердиева,

Ольга Василевская-Смаглюк,

Дарья Володина,

Юлия Диденко,

Александр Дубинский,

Виктория Кинзбурская,

Алексей Ковалев,

Анна Колесник,

Алексей Леонов,

Анастасия Ляшенко,

Евгений Петруняк.

Председатель Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от Слуги народа Данил Гетманцев ранее в Facebook сообщил, что голосование на комитете относительно законопроекта 2047-д провалили, потому что "слуги народа" дали только пять голосов.

Он назвал такое решение "ошибкой, которую трудно объяснить", и отметил, что фракция "проходит испытания, которые не каждому депутату под силу". Вместе с тем Гетманцев выразил уверенность, что фракция сделает выводы и исправит ошибки. Он также добавил, что сейчас нет повода для разочарования во всей фракции Слуга народа.

Отметим, ранее Дубинский назвал свою фракцию слугами МВФ.

В ответ на это глава фракции Давид Арахамия предложил продать все авто Дубинского.

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Источник: korrespondent.net