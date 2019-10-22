На Прикарпатье комбайном уничтожили 89 тысяч кустов конопли

Сотрудники Национальной полиции уничтожили более 89 тысяч кустов конопли, которые в сентябре нашли на территории тепличного хозяйства в селе Стопчатов Ивано-Франковской области. Об этом во вторник, 22 октября, сообщает пресс-служба полиции области.

Коноплю и наркодельцов, которые ее выращивали, правоохранители совместно с сотрудниками СБУ и прокуратуры обнаружили в сентябре 2019 года.

До вчерашнего дня четыре теплицы с коноплей были опечатаны и находились под круглосуточной охраной спецназа. 21 октября по решению суда растения были уничтожены - их смешали с минеральной ватой и перемололи комбайном. После этого перемельченную массу, которая уже не имеет наркотического действия, вывезли в коллекторные выгребные ямы.

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Ранее сообщалось, что в Испании вертолет, работавший на велогонке, случайно заснял плантацию конопли.

Напомним, в Николаевской области ликвидировали плантацию элитной конопли. Сотрудники полиции обнаружили сотни кустов элитной конопли во время обыска на территории частного хозяйства.

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Источник: korrespondent.net