В Николаеве мужчина разносил по городу человеческие черепа

В Николаеве правоохранители задержали мужчину, который раскладывал по городу человеческие черепа. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции во вторник, 22 октября.

Отмечается, что сегодня ночью в полицию Заводского района обратилась женщина, которая сообщила, что на пороге у дверей своей квартиры она нашла человеческий череп с запиской личного характера.

"Судя по ее содержанию, заявительница поняла, что такой подарок ей оставил знакомый, с которым у нее раньше были отношения. 27-летнего мужчину разыскали оперативники Заводского отдела полиции близ церкви по ул. Садовой. Он признался, что принес череп любимой, а тот, что нашли в урне, также дело рук", – говорится в сообщении.

Мужчина сам показал правоохранителям, где взял черепа. Оказалось, что он достал их из старинного склепа на кладбище по улице Степной. Там он и устроил себе место для ночлега и временно жил прямо в склепе. Когда прибыли сотрудники полиции, то увидели еще шесть черепов, которые гражданин разложил возле места захоронения.

Возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над могилой или над телом умершего (ч.1 ст.297 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет. Продолжается следствие.

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Накануне сообщалось, что в Николаеве на перекрестке улицы Садовой и проспекта Центрального нашли череп в урне для мусора возле остановки общественного транспорта. Эксперт заявил, что череп был старым.

Ранее в Днепре возле университета нашли человеческие кости. Судя по их состоянию, они пролежали в земле не один десяток лет.

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Источник: korrespondent.net