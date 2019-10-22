Во время перестрелки в России погибли пять человек

В результате перестрелки в Ростовской области России пять человек погибли, еще двое госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ во вторник, 22 октября.

По информации ведомства, конфликт между жителями хутора возник из-за участков для выпаса скота.

"По предварительным данным, в ходе конфликта его участники применили огнестрельное охотничье оружие", - говорится в сообщении.

В региональном управлении Следкома РФ рассказали, что инцидент произошел на территории животноводческой точки в хуторе Чернозубовка. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.105 УК РФ (Убийство)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что под Киевом расстреляли водителя. Автомобиль, который двигался навстречу, совершил столкновение с легковым авто потерпевшего, неизвестные открыли огонь.

Напомним, в Сумах пассажир 20 раз выстрелил в водителя такси. Злоумышленник попал из пистолета таксисту в лицо, шею и грудную клетку. Стрелка задержали.

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Источник: korrespondent.net