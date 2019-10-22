Покупательная способность украинцев не меняется

Покупательная способность в Украине не меняется, несмотря на рост доходов граждан. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании GfK.

Согласно их данным, после уплаты обязательных платежей европейцы в среднем тратят 14 739 евро на человека в год, тогда как украинцы - всего 1830 евро. Это в 37 раз меньше, чем в среднем тратит житель Лихтенштейна – лидер рейтинга.

"Шестнадцать стран, рассматриваемых в исследовании, имеют покупательную способность на душу населения выше среднего, в то время как двадцать шесть стран - ниже среднего показателя по Европе. Украина занимает последнее место с покупательной способностью на душу населения в размере 1830 евро", - говорится в исследовании.

При этом отмечается, что чистый доход среди 42 исследованных стран значительно различается.

Самая высокая средняя покупательная способность в Лихтенштейне - 67 550 евро, в Швейцарии - 42 067 евро и Люксембурге - в 35 096 евро. Самая низкая - в Молдове, Косово и Украине.

По данным GfK, в 2019 году в распоряжении европейцев находится чуть менее 10 трлн евро. Покупательная способность на душу населения выросла в этом году примерно на 3,5% и соответствует среднему показателю в размере 14 739 евро.

Исследование GfK учитывает номинальные показатели без поправок на инфляцию. Исследователи рассчитывали доход на душу населения после уплаты налогов и обязательных платежей и с учетом субсидий и других выплат.

Стоит отметить, что в этом году в Украине рекордно растут потребительские настроения. Так, в сентябре их показатель улучшился на 1,9 п. по сравнению с августом и достиг 97,5 по 200-бальной шкале.

В июле 2019 года потребнастроения достигли "домайданного" уровня. Индекс потребительских настроений украинцев вырос до максимумального показателя с лета 2013 года.

В августе потребнастроения вышли на докризисный уровень. В последний раз такие высокие потребительские настроения у украинцев были в 2004-2008 годах.

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Источник: korrespondent.net