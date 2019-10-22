Таможне вместо семи сканеров купили четыре, и они не работают

Госбюро расследований начало расследование ненадлежащей закупки таможней сканеров для проверки содержимого автомобилей, пересекающих границу. Об этом в Facebook сообщила первый замглавы ГБР Ольга Варченко во вторник, 22 октября.

"Во время своего пресс-брифинга глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов сообщил о том, что ГФС закупила сканеры для проверки авто, проходящих таможенный контроль, с нарушением законодательства. Дело серьезное, поэтому ГБР начало досудебное расследование касательно сотрудников таможни, которые, по предварительной версии, злоупотребляли своим служебным положением во время закупки упомянутых сканеров. Соответствующие данные уже внесены в Единый реестр досудебных расследований", - написала Варченко.

Она отметила, что предварительно известно о том, что вместо семи сканеров закупили только четыре, и они - в нерабочем состоянии. Кроме того, сканеры были установлены с нарушением технологии, без необходимых специальных комплексов и разрешений. А некоторые комплексы и вовсе были установлены по двойной оплате.

Варченко сообщила, что действия сотрудников таможни нанесли убытки госбюджету и государственным интересам, поэтому правонарушение квалифицируют по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что ГБР расследует масштабную коррупцию в СИЗО. Правоохранители открыли уголовное производство по материалам журналистов о коррупции сотрудников Киевского и Одесского СИЗО.

Также стало известно, что СБУ передала в ГБР материалы на собственных сотрудников. Внутрення проверка СБУ выявила злоупотребления некоторых сотрудников. Материалы на них переданы в Госбюро расследований.

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Источник: korrespondent.net