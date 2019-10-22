В законопроекте о рынке электроэнергии нашли нарушения европейских норм

Законопроект, вносящий изменения в рынок электроэнергии, который принят парламентским комитетом по энергетике и планируется к рассматриванию в Верховной Раде, нарушает правила европейского Энергетического сообщества. Как сообщает пресс-служба Энергосообщества, его необходимо отозвать.

Как известно, законопроект №2236-2 о внесении изменений в закон о рынке электроэнергии относительно экспорта/импорта э/э, ужесточении ценовых ограничений и дискриминации крупных ВИЭ инициировал глава комитета по энергетике Андрей Герус. На прошлой неделе он был одобрен для голосования в зале.

"Секретариат Энергетического сообщества призывает организаторов отозвать проект поправок, чтобы совместно с Секретариатом и другими международными партнерами принять участие в анализе предполагаемых негативных последствий недавней либерализации и, в случае необходимости, найти подходящие и отвечающие стандартам решения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, принятие осложнит европейскую интеграцию Украины, поскольку законопроект противоречит нормам европейского права.

В частности, предлагаемое ограничение экспорта и импорта противоречит основному принципу интегрированного рынка электроэнергии, и не может быть оправдано предполагаемой авторами законопроекта несовершенной структурой украинского рынка электроэнергии, а также нарушает статью 41 Договора об Энергетическом сообществе.

Также отмечается, что предложенная в законопроекте дискриминация в диспетчиризации "зеленым" с мощностью до 150 МВт не может быть оправдана только по причинам надежности и безопасности энергосистемы и противоречит целям декарбонизации.

Стоит отметить, что на прошлой неделе в Раде также появился законопроект о запрете импорта электроэнергии из России.

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Источник: korrespondent.net