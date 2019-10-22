Глава дипмиссии США в Украине свидетельствует перед Конгрессом

Председатель дипломатической миссии США в Украине свидетельствует перед следственными комитетами Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщает Голос Америки во вторник, 22 октября.

Тейлор в был послом США в Украине в 2006-2009 годах, а в июне 2019 второй раз возглавил американское посольство в Киеве в должности временно поверенного США в Украине, после отзыва посолки Мари Йованович.

Демократы в Конгрессе планируют услышать больше о решении Трампа задержать военную помощь для Украины. О том, что Уильям Тейлор имеет такую ​​информацию, стало известно после показаний бывшего спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера. Тогда Палата представителей обнародовала переписку американских дипломатов и советника Владимира Зеленского Андрея Ермака.

В разговоре участвовал и Уильям Тейлор. Он написал послу США в Евросоюзе Гордону Сондленду: "Как я уже говорил по телефону, я считаю это безумием - отказывать в военной помощи для помощи в политической кампании".

"Однажды, если демократ станет президентом, а республиканцы будут иметь большинство в Палате представителей, даже с небольшим преимуществом, они смогут объявить импичмент президенту без надлежащей процедуры, прозрачности или каких-либо юридических оснований. Все республиканцы должны помнить, что сейчас они становятся свидетелями линчевания. Но мы победим!" - прокомментировал развитие событий Дональд Трамп в Twitter.

Напомним, демократы запустили процедуру импичмента Трампа из-за скандала вокруг его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как утверждают оппоненты американского лидера, он во время звонка пытался оказать влияние на Зеленского с целью начать расследование деятельности в Украине сына экс-вице президента Джо Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Трамп и Зеленский отрицают давление в ходе разговора.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net