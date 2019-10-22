Украинцы получают больше субсидий

В январе-августе 2019 года субсидии на оплату коммунальных услуг были назначены на сумму 974,9 млн грн, что на 24,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщил Госстат во вторник, 22 октября.

В городской местности субсидии были назначены на сумму 693,9 млн грн, в сельской - 281,0 млн грн. По информации Госстата, за субсидиями на оплату ЖКУ в январе-сентябре обратились 2 млн 573 тыс. домохозяйств, что на 41,8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. В городской местности за девять месяцев 2019 года субсидии назначены 2 млн 223 тыс. семей, в сельской - 1 млн 32 тыс. семей.

По сравнению с январем-августом 2018 года, количество семей, которым назначены субсидии, увеличилось на 3,2%. Средний размер назначенной субсидии на одну семью в сентябре 2019 года, по сравнению с сентябрем 2018 года, увеличился на 13% - до 115,7 грн.

Напомним, ранее сообщалось, что получатели субсидий будут платить за коммуналку больше.

Накануне стало известно, что украинцам упростили процедуру получения субсидий.

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Источник: korrespondent.net