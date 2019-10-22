Протесты в Ираке: погибли 157 человек

Во время антиправительственных протестов в Ираке погибли 157 человек. Об этом со ссылкой на официальные данные расследования сообщает Радио Свобода во вторник, 22 октября.

Среди погибших - 149 гражданских и восемь сотрудников силовых структур. В Багдаде зафиксировано наибольшее число смертей - 111.

"Расследование установило, что около 70% смертей были вызваны пулевыми ранениями в голову или грудь, а снайперский огонь по протестующим был открыт с крыши здания в центральном Багдаде", - говорится в сообщении.

Следователи рекомендовали уволить руководителя операции в Багдаде, а также других высокопоставленных представителей силовых структур, которые ответственны за применение таких мер для урегулирования ситуации.

Также сообщается, что 25 октября в Ираке запланированы новые антиправительственные протесты.

Напомним, 1 октября начались протесты в Багдаде. Позже они охватили не только столицу, но и несколько провинций. Демонстранты требуют отставки правительства, а также улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией.

Ранее сообщалось о 65 погибших и почти 2 тысячах раненых во время протестов.

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Источник: korrespondent.net