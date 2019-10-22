"Слишком высокие амбиции": король Таиланда лишил титулов свою жену

Король Таиланда Маха Ваджиралонгкорн лишил всех титулов свою 34-летнюю супругу за стремление соответствовать уровню королевы. Об этом со ссылкой на заявление королевского двора сообщает BBC News во вторник, 22 октября.

Из всех женщин 67-летний монарх Таиланда выделил 34-летнюю Сининат Вонгваджирапакди, которой даровал звание консорта (супруга правящего короля без титула королевы). Сининат стала первой женщиной с 1921 года, удостоившейся такого звания.

Теперь же Сининат Вонгваджирапакди лишили всех титулов и военных регалий. За два месяца до этого король женился на начальнице службы своей охраны Сутхиде Тиджай, которая и получила официальный статус королевы. Она стала четвертой супругой 67-летнего монарха.

"Ее поведение считается неуважением к милости Его Величества... и вызвало разногласия среди придворных и недоразумения среди людей...Она пыталась поднять свое положение, как королева Сутхида", - говорится в заявлении.

Сининат Вонгваджирапакди - квалифицированная летчица и бывшая санитарка армии. До последних дней имела звание генерал-майора.

Королева Сутхида Тиджай - бывшая стюардесса и заместительница начальника королевской охраны, многие годы является неизменным спутником монарха и всегда сопровождает его на публике.

Предыдущий монарх Пхумипон Адульядет занял королевский трон в 1946 году и 19 переворотов не смогли его свергнуть.

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Источник: korrespondent.net