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22. 10. 2019

Курды заявили об отводе сил из районов на границе с Турцией

Курдские отряды народной самообороны (YPG) завершили отход из ряда районов Сирии у границы с Турцией. Они успели это сделать до окончания режима прекращения огня, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя Сирийских демократических сил Редура Халила во вторник, 22 октября.

Курды, по словам Халила, покинули 120-километровую зону, расположенную между поселениями Эт-Телль-эль-Абьяд и Рас-эль-Айн, соблюдая условия режима прекращения огня.

По словам Халила, турецкие военные и их союзники все еще проводят операции на северо-востоке Сирии за пределами зоны отвода курдских сил. Так, в результате атак Турции были захвачены 15 курдских деревень вблизи города Кобани, отметил он.

Напомним, 17 октября США и Турция договорились о временном прекращении огня на севере Сирии. Приостановка продлится 120 часов, что позволит курдским отрядам покинуть район проведения операции, после чего Анкара завершит ее.

В свою очередь Турция обещала возобновить наступление на курдов, если они не отведут силы от пограничных территорий.

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Источник: korrespondent.net
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