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22. 10. 2019

На Донбассе ранены три бойца ВСУ

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Два бойца ВСУ были ранены, еще один получил боевую травму, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке во вторник, 21 октября.

Противник обстреливал позиции украинских военных из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и противотанковых управляемых ракет (ПТРК).

Обстрелы фиксировались вблизи Павлополя (трижды), Новотроицкого, Новоселовки, Водяного, Золотого, Зайцево (трижды), Пивденного и Новолуганского.

Напомним, за сутки 21 октября сепаратисты 17 раз открывали огонь на Донбассе. Тогда ВСУ не понесли потерь.

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Источник: korrespondent.net
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