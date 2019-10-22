Лента RSS
Подписаться на ленту
22 октября 2019, вторник, 21:59
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,27
22. 10. 2019

Пациентов психбольницы использовали как рабочую силу

В Хмельницкой области эксплуатировали пациентов психоневрологического интерната. Об этом сообщает пресс-служба полиции области во вторник, 22 октября.

Правоохранители установили, что заведующая хозяйством интерната регулярно предоставляла местному предпринимателю, который является ее сыном, пациентов заведения в количестве 5-10 человек для принудительного безвозмездного выполнения хозяйственных работ.

Во время одного из обысков на территории предприятия работники полиции зафиксировали факт пребывания там пять пациентов интерната, которые в то время занимались пересеиванием зерна.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Заведующей и ее сыну полицейские уже объявили о подозрении. Также следователи проверяют других должностных лиц интерната на причастность к этому преступлению.

Напомним, что ранее на Запорожье директор интерната сдавал детей "в аренду" как рабочую силу. Руководитель интерната получал деньги и заставлял детей работать на строительствах и хозяйственных объектах.

Также сообщалось, что в Киеве из детского центра сбежали семь подростков. Трех несовершеннолетних беглецов удалось разыскать, местонахождение еще четырех пока остается неизвестным.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Что это за Маша в твоём телефоне?
- Это Миша, я просто нажал не ту букву, когда сохранял.
- Допустим. А Эльвира Сауна?
- Блин, Т9! Это - Электрик Саня!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.