Спасают от затопления: в Дании двигают старинный маяк

В Дании спасают 120-летний 700-тонный маяк Рубьерг Кнуд, к которому постепенно подбирается Северное море. Об этом сообщает The Guardian во вторник, 22 октября.

Маяк высотой в 23 метра поставили на колеса и рельсы, чтобы отодвинуть его от береговой линии. Он начал работать в 1900 году, тогда он располагался примерно в 200 метрах от побережья, в 2019 году - уже в шести метрах, поскольку море размывает береговую линию.

Сооружение начали перемещать сегодня около 9:00 по местному времени, он движется со скоростью примерно 8 метров в час. По плану, на новое место Рубьерг Кнуд прибудет через 10 часов.

Мэр города Хьйорринг, возле которого стоит маяк, сказал, что если во время перемещения сооружения что-то пойдет не так, маяк будут демонтировать.

Министр охраны окружающей среды Дании Леа Вермелин назвала Рубьерг Кнуд национальным достоянием. На его спасение потрачено 5 млн крон. Маяк перестал выполнять свои непосредственные функции в 1968 году, после этого он работал как музей.

Напомним, что ранее в Египте реставрировали саркофаг Тутанхамона. Саркофаг знаменитого фараона начали реставрировать впервые с 1922 года, когда была найдена его гробница.

Также сообщалось, что в Нидерландах проведут реставрацию знаменитой картины Рембрандта. В течение десяти месяцев 12 реставраторов будут работать над картиной размером 3,8 метра на 4,5 метра в специальной стеклянной камере.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net