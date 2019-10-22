В Крыму избили и арестовали журналиста

В аннексированном Крыму так называемый "суд" Ялты арестовал на 15 суток местного активиста, блогера и журналиста Евгения Гайворонского. Об этом сообщает издание Крым.Реалии во вторник, 22 октября.

Отмечается, что сегодня Гайворонского задержали российские силовики. Во время задержания его несколько раз ударили головой об полицейскую машину. О происшествии Гайворонский успел сообщить сестре по телефону.

Она рассказала, что журналиста обвинили в уклонении от лечения наркозависимости по статье об уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании (ст.6.9.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ).

Позже адвокат Алексей Ладин сообщил, что Гайворонский арестован на 15 суток.

Ранее во вторник стало известно, что в районе Керченского моста российская полиция задержала троих крымских татар, которые возвращались в Крым из России, где они были слушателями на судебном процессе. У мужчин изъяли документы и более трех часов держали в участке. Позже стало известно, что всех троих отпустили.

Ранее в крымском селе Курцы силовики ворвались в мечеть во время молитвы. Они устроили прихожанам индивидуальный допрос.

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Источник: korrespondent.net