Суд арестовал экс-нардепа Микитася

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) изменил меру пресечения для бывшего народного депутата и застройщика Максима Микитася. Ему избрали содержание под стражей с альтернативой залога 80 млн гривен до 14 ноября, сообщает Центр противодействия коррупции во вторник, 22 октября.

"Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) решила изменить меру пресечения для бывшего народного депутата Максима Микитася, который подозревается в организации коррупционной схемы с квартирами для Нацгвардии на 80 млн гривен. Ему избрали содержание под стражей до 14 ноября с альтернативой залога 80 млн гривен", – говорится в сообщении.

Отмечается, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Алексей Скибенко при рассмотрении жалобы на меру пресечения для Микитася заявил, что тот размышлял над тем, чтобы убить свидетеля и подозреваемого по делу против него.

В итоге Максима Микитася взяли под стражу сразу в зале суда.

Напомним, 4 октября ВАКС избрал меру пресечения для Максима Микитася в виде залога 5,5 млн гривен. Позже он внес залог и вышел на свободу, но уже с электронным браслетом.

Как известно, 14 мая НАБУ задержало экс-командующего Нацгвардии Юрия Аллерова и двух представителей строительной корпорации Укрбуд Девелопмент. Их подозревали в совершении коррупционного преступления во время обмена квартирами в Киеве. Ущерб от сделки оценивался в сумму более 81 млн гривен.

По словам прокуроров, Микитась давал распоряжения гендиректору Укрбуда и его заместителю и непосредственно связывался с Аллеровым при организации этой схемы.

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Источник: korrespondent.net