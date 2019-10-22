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22. 10. 2019

Парламент Британии отклонил законопроект о Brexit


Депутаты парламента Великобритании отклонили предложенный премьер-министром Борисом Джонсоном законопроект о ратификации соглашения о Brexit в течение трех дней. Об этом сообщила пресс-служба британского парламента во вторник, 22 октября.
 
Против законопроекта о выходе королевства из состава ЕС проголосовали 322 парламентария, за – 308. 
 
Джонсон после решения парламента объявил, что временно приостановит рассмотрение законопроекта о Brexit. Он выразил намерение обсудить с представителями ЕС о возможности не продлевать сроки выхода Великобритании, а о варианте Brexit без сделки.
 
"ЕС теперь должен принять решение, как отреагировать на просьбу парламента об отсрочке Brexit. Правительство должно идти по единственно разумному пути и усилить подготовку к выходу без соглашения", – заявил британский премьер.
 
Еврокомиссия заявила, что ожидает дальнейших решений Великобритании по разрешению данной ситуации.
 
В случае принятия ЕС продления сроков Brexit в палату общин внесут предложение провести всеобщие выборы.

Напомним, голосование за соглашение в парламенте Великобритании должно было состояться 19 октября, но вместо соглашения депутаты проголосовали за поправку о том, что соглашение с ЕС не будет утверждено до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для выхода из ЕС.

После этого Джонсон направил в Брюссель письмо с просьбой отложить Brexit, но не подписал его. Он также отправил второе, уже подписанное письмо, в котором объяснил, почему отсрочка является ошибкой.

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Источник: korrespondent.net
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