Парламент Британии отклонил законопроект о Brexit

Депутаты парламента Великобритании отклонили предложенный премьер-министром Борисом Джонсоном законопроект о ратификации соглашения о Brexit в течение трех дней. Об этом сообщила пресс-служба британского парламента во вторник, 22 октября.
Напомним, голосование за соглашение в парламенте Великобритании должно было состояться 19 октября, но вместо соглашения депутаты проголосовали за поправку о том, что соглашение с ЕС не будет утверждено до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для выхода из ЕС.
После этого Джонсон направил в Брюссель письмо с просьбой отложить Brexit, но не подписал его. Он также отправил второе, уже подписанное письмо, в котором объяснил, почему отсрочка является ошибкой.
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Источник: korrespondent.net
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