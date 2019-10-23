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23. 10. 2019

США не полностью выполнили обещания по Сирии – Эрдоган


Американская сторона выполнила не все свои обещания в рамках соглашения Турции и США о приостановлении операции Источник мира в Сирии. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал NTV.

"Обещания США не были полностью выполнены. Мы примем меры, сделаем необходимые шаги. Если мы пойдем на уступки, то проложим путь для террористов", – сказал он.

Напомним, 9 октября Турция начала операцию Источник мира в Сирии против сил самообороны сирийских курдов, которую Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии.

17 октября США и Турция договорились о временном прекращении огня на севере Сирии. Приостановка продлится 120 часов, что позволит курдским Отрядам народной самообороны покинуть район проведения операции, после чего Анкара завершит ее.

Власти Турции заявили, что не будут продлевать режим прекращения огня в рамках военной операции Источник мира на севере Сирии.

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Источник: korrespondent.net
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