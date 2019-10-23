Сенат США проголосовал за вступление Северной Македонии в НАТО



Сенат США проголосовал за предоставление Северной Македонии членства в НАТО, сообщает Defense News.



Против такого решения проголосовали только двое сенаторов, тогда как 30 конгрессменов выступили за.



Северная Македония планирует стать членом НАТО до конца года.



Напомним, 6 февраля в Брюсселе был подписан протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО. После ратификации документа всеми 29 членами альянса страна будет признана тридцатым членом этой организации.

17 июня 2018 года главами МИД Македонии и Греции было заключено Преспанское соглашение об изменении названия страны с "Республика Македония" на "Республика Северная Македония". 11 января 2019 года парламент Македонии одобрил внесение соответствующих поправок в конституцию. Парламент Греции ратифицировал договор 25 января. Это открыло для Македонии путь в НАТО и ЕС.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net