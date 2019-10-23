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23. 10. 2019

Сенат США проголосовал за вступление Северной Македонии в НАТО


Сенат США проголосовал за предоставление Северной Македонии членства в НАТО, сообщает Defense News.
 
Против такого решения проголосовали только двое сенаторов, тогда как 30 конгрессменов выступили за.
 
Северная Македония планирует стать членом НАТО до конца года.

Напомним, 6 февраля в Брюсселе был подписан протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО. После ратификации документа всеми 29 членами альянса страна будет признана тридцатым членом этой организации.

17 июня 2018 года главами МИД Македонии и Греции было заключено Преспанское соглашение об изменении названия страны с "Республика Македония" на "Республика Северная Македония". 11 января 2019 года парламент Македонии одобрил внесение соответствующих поправок в конституцию. Парламент Греции ратифицировал договор 25 января. Это открыло для Македонии путь в НАТО и ЕС.

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Источник: korrespondent.net
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