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23. 10. 2019

Победа протестов: президент Чили объявил о социальных реформах


Правительство Чили направит в Конгресс страны ряд законопроектов, предусматривающих меры по социальной поддержке населения. Об этом заявил президент Себастьян Пиньера в ходе своего обращения к нации.
 
"Мы передадим в Конгресс на рассмотрение социальную повестку в соответствии законом и начнем реализацию, когда правительство получит эту возможность", – сказал он.
 
В комплекс мер входит повышение пенсий, снижение стоимости электроэнергии, частичное покрытие расходов на медицинское обслуживание, снижение цен на медикаменты и установление минимального дохода для работающих жителей страны. 
 
Кроме того, правительство Чили намерено направить законопроект о повышении налога для граждан страны с высоким доходом. Именно за счет этого планируется осуществить социальную программу.
 
Напомним, протесты и беспорядки в Чили продолжаются уже пять дней. Изначально они были вызваны намерениями властей увеличить стоимость проезда на метро, однако позднее появились у протестующих и требования социальные. По последним данным, в ходе беспорядков в Чили погибли не менее 15 человек.

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Источник: korrespondent.net
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