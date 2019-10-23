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23. 10. 2019

Япония направит военные корабли в Ормузский пролив


Японское военное ведомство уведомило Государственный департамент США о том, что военные корабли Сил самообороны Японии прибудут в Ормузский пролив, сообщает Kyodo.
 
Отмечается, что Япония не планирует присоединяться к американской коалиции, созданной с целью обеспечения безопасности в акватории Персидского залива. 
 
Корабли ВМС Японии будут направлены в рамках индивидуальной миссии, подчеркнули в Минобороны.

Напомним, ранее Великобритания решила присоединиться к военно-морской миссии США по обеспечению безопасности судоходства в Персидском заливе.

Этому предшествовал захват Ираном британского нефтяного танкера в Ормузском проливе.

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Источник: korrespondent.net
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