Япония направит военные корабли в Ормузский пролив

Японское военное ведомство уведомило Государственный департамент США о том, что военные корабли Сил самообороны Японии прибудут в Ормузский пролив, сообщает Kyodo.
Напомним, ранее Великобритания решила присоединиться к военно-морской миссии США по обеспечению безопасности судоходства в Персидском заливе.
Этому предшествовал захват Ираном британского нефтяного танкера в Ормузском проливе.
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Источник: korrespondent.net
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