ДТП в Николаевской области: погиб один человек, еще семь травмированы

В Арбузинском районе Николаевской области во вторник, 22 октября, около 22:30 вечера столкнулись микроавтобус Mercedes Vito с автомобилем Fiat Qubo. В микроавтобусе было шесть человек, в легковушке - двое, сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

В результате аварии пассажир Fiat от полученных телесных повреждений погиб на месте. Все остальные в обоих транспортных средствах - травмированы. Их всех доставили в ближайшее медицинское учреждение.

На место ДТП выезжали группы реагирования патрульной полиции Арбузинского и Южноукраинского отделения полиции, следователи и криминалисты Следственного управления. Что именно стало причиной столкновения, пока неизвестно.

Ранее в Киеве таксист вылетел на тротуар и сбил ребенка олимпийского чемпиона. Водитель сбежал. Пострадавшую девочку отвезли в больницу для осмотра медиков.

Также сообщалось, что в Николаеве патрульный полицейский погиб в ДТП. Водитель Opel Vectra вылетел с проезжей части и врезался в столб на Богоявленском проспекте.

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Источник: korrespondent.net