В Японии Зеленский встретился с Штайнмайером

В рамках рабочего визита в Японию президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщает Офис президента в среду, 23 октября.

Стороны обсудили нынешнюю ситуацию в Донбассе.

"Достижение мира на Донбассе и завершения кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды. Искренне благодарен вам за приложенные усилия для политико-дипломатического урегулирования войны на Донбассе, постоянное внимание к вопросу восстановления территориальной целостности Украины", - подчеркнул Зеленский.

Лидеры стран согласились, что нормандский формат сегодня является ключевым для прекращения агрессии против Украины, и встреча должна быть проведена в ближайшем будущем.

"Украина выполнила свою часть для возобновления работы нормандской четверки. Рассчитываем на проведение встречи лидеров нормандской четверки в ближайшее время, ведь все преграды устранены, - добавил Зеленский.

Президент также пригласил Франка-Вальтера Штайнмайера посетить Украину.

Как сообщалось, Зеленский уже встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Кроме встреч с руководством страны, Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию, чтобы присутствовать на интронизации японского императора Нарухито.

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Источник: korrespondent.net