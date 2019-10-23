Смерть мотоблогера под Киевом: новые подробности

В Буче во вторник, 22 октября, провели в последний путь мотоциклистку Елену Кузавову, которая погибла после ужасного ДТП в Киеве. Девушка была известна в сети под ником Кузавини. Об этом сообщили на странице Dtp.kiev.ua в Facebook. В сети показали соответственное видео.

"Буча. Провожают в последний путь мотоциклистку Кузавини. Она умерла вскоре после ДТП, смерть констатировали уже в больнице", – написали под роликом.

Автор поста отметил, что после аварии девушка была в состоянии травматического шока и в сознание не приходила, а также что в ее смерти нет вины врачей. Также он уверил, что уже найдены два свидетеля ДТП, и высказал надежду, что это поможет следствию.

На видео же видно, как по дороге ехала почти сотня мотоциклов, а за ними – много автомобилей. В то же время на странице байкершы в Instagram появился новый пост. Его автором стала дочь женщины – Татьяна. Она отметила, что начало прощание должно было начаться в 10:00 в Буче, а в 13:00 ее должны были похоронить на Байковом кладбище.

По словам дочери погибшей, семья решила кремировать тело Кузавовой, а также оставить страницу в сети открытой.

Между тем, появились новые подробности смертельной аварии. Водитель Volkswagen Golf, в результате столкновения с которым погибла мотоблогерша Елена Кузавова (Кузавини), была в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Instagram. Было опубликовано также фото вероятных виновников смерти девушки.

dtp.kiev.ua

Отмечается, что за рулем автомобиля находилась пьяная женщина, которая, поссорившись с мужем, пошла на резкий разворот от обочины, грубо нарушив ПДД. В этот момент в авто и врезалась Кузавова, сидевшая за рулем мотоцикла.

"Скорость мотоцикла была не большой! Но это 200 кг веса и при скорости 80/100 этот вес при ударе раздавит любого человека! А машина была просто поперек дороги", – сказано в сообщении.

Напомним, в ДТП под Киевом погибла популярный мотоблогер. Девушка на мотоцикле врезалась в автомобиль Volkswagen Golf. По дороге в больницу она скончалась.

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Источник: korrespondent.net