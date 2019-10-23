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23. 10. 2019

Бомбардировщики США провели учения над Черным морем

Американские стратегические бомбардировщики B52H провели совместную тренировку с военными силами Украины, Румынии и Грузии над акваторией Черного моря. Об этом во вторник, 22 октября, сообщила пресс-служба Командования ВВС США в Европе.

"Самолет B52Н из второго бомбардировочного крыла, выполнявший рейсы с базы ВВС США в Фэрфорде (Великобритания), недавно вернулся из полета в Черноморском регионе, который был сосредоточен на интеграции и взаимодействии с европейскими союзниками и партнерами", - заявили американские военные.

Учебный полет длился около 12 часов. В полете самолеты провели совместную тренировку с ВВС Румынии, Украины и Грузии.

Накануне сообщалось, что НАТО и Украина проводят учения в Черном море. В учениях Storm Fall-2019 принимают участие девять военных кораблей стран НАТО и около тысячи моряков.

Напомним, весной этого года американские военные перебросили в Великобританию три стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress, способных нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы. 

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Источник: korrespondent.net
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