ОБСЕ: На Донбассе резко возросло число взрывов

Наблюдатели ОБСЕ констатируют резкое увеличение количества взрывов на Донбассе. Об этом сообщается в ежедневном отчете СММ ОБСЕ во вторник, 22 октября.

Так, наблюдатели зафиксировали в понедельник, 21 октября, около 240 взрывов в Луганской области и приблизительно 80 - на Донбассе.

"В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (около 240), если сравнивать с предыдущими сутками (14 взрывов)", - говорится в отчете.

Как отмечается, большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к западу и юго-западу от участка разведения в районе Золотого (подконтрольно правительству, 60 км к западу от Луганска).

"В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (около 80), если сравнивать с предыдущими сутками (около 30 взрывов)", - сообщили наблюдатели.

Почти половина нарушений режима "тишины" выявлена в районах к северу и северо-востоку от Марьинки (подконтрольна правительству, 23 км к юго-западу от Донецка). Большинство взрывов произошло в районе между Авдеевкой (подконтрольна правительству, 17 км к северу от Донецка) и Ясиноватой (неподконтрольна правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка).

Напомним, за указанный период по данным Штаба ООС на Донбассе было 17 обстрелов.

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Источник: korrespondent.net