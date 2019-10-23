Полиция разоблачила организованную группу украинцев на территории Херсонской и Николаевской областей, которые занимались незаконными перевозками турецких мигрантов в страны ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

По предварительной информации, вербовщики подыскивали украинцев с существенными финансовыми проблемами. Самодельными "яхтами" они незаконно пересекали границу Турции и забирали оттуда мигрантов. Этими же "яхтами" их переправляли в Грецию и Италию.

Cмотрите фотогалерею: Украинцы переправляли турков самодельными "яхтами" в Европу

Кроме того, в лодке турки могли перевозить наркотики и другие запрещенные вещи. Такие судна в Европе, как правило, задерживали. Мигранты имели возможность получить статус беженца, а украинцы – только суд и заключение, при чем на достаточно большой срок.

На сегодня в Греции и Италии именно за такие преступления отбывают наказание около 300 украинцев. "Яхту" с вербовщиками задержали в момент ее выхода в море.

Ранее сообщалось, что у берегов Греции перевернулось судно с мигрантами из Турции. Водолазы береговой охраны Греции подняли из воды семь тел – погибли пять детей и две женщины.

В Одесской области задержаны 14 нелегалов

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Источник: korrespondent.net