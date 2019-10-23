Путин и Эрдоган подписали меморандум по Сирии

Накануне в Сочи состоялась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которая продолжалась более шести часов, и на которой говорили о военной операции Анкары в Сирии. Об итогах встречи сообщает BBC.

Как сообщается, президенты подписали совместный меморандум, который предполагает реализацию следующих шагов:

С 12:00 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы, за пределами зоны операции Турции, будут введены подразделения российской военной полиции и сирийской погранслужбы.

Курды получат дополнительные 150 часов (чуть более шести суток) на то, чтобы покинуть приграничные районы Сирии и отойти вглубь страны.

После вывода курдских сил на 30 км от границы.

Россия и Турция будут проводить совместное патрулирование на глубину до 10 км к востоку и западу от района турецкой операции.

Статус-кво в нынешнем районе операции Турции глубиной 32 км, между поселением Телль-Абьяд и городом Рас-аль-Айн рядом с турецкой границей, будет сохранен.

Все курдские силы и их вооружения будут выведены из Манбиджа и Таль Рифата.

Россия и Турция примут необходимые меры для предотвращения проникновения потенциальных террористов через сирийско-турецкую границу и будут способствовать безопасному и добровольному возвращению в Сирию беженцев.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, вопрос о сроках дальнейшего пребывания турецких военных на северо-востоке Сирии на переговорах не обсуждался.

Что касается курдской проблемы, Москва и Анкара решили пока остановиться на введении контроля в приграничной зоне путем введения туда сирийских правительственных войск совместно с российской военной полицией.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что указанные договоренности фактически обеспечивают прекращение операции Турции в Сирии.

Позже в Минобороны Турции заявили, что в связи с завершением выведения курдских формирований из "безопасной зоны" военная операция прекращается.

Напомним, турецкая армия 9 октября начала операцию Источник мира в Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которую Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП).

За два дня до этого США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

Турция намерена создать в северных регионах Сирии вдоль своей границы так называемую зону безопасности, очищенную от сил самообороны сирийских курдов и боевиков террористических группировок, и расселить там до двух миллионов сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции.

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Источник: korrespondent.net