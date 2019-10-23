Дубинский анонсировал полиграф вместе с Арахамией в прямом эфире

Народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский анонсировал прямой эфир с прохождения им детектора лжи. Также он сообщил, что вместе с ним полиграф пройдет глава пропрезидентской фракции Давид Арахамия. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сообщаю, что со мной детектор будет проходить глава фракции СН Арахамия. Прямая трансляция в 20-00. Не пропустите", - говорится в сообщении.

Также в сети появилась переписка Дубинского и Арахамии по поводу проверки на детекторе лжи.

facebook.com

Ранее сообщалось, что "слуг народа" проверят на детекторе лжи, заявил нардеп от СН Александр Дубинский. Сам Дубинский готов провериться на детекторе и уверен, что его коллеги также с этим справятся.

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Источник: korrespondent.net