Песков: США бросили и предали курдов

Несмотря на годы союзничества, США бросили курдов самостоятельно воевать с турками. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

"США были в последние несколько лет самыми близкими союзниками курдов. В итоге Штаты бросили курдов и, по сути, предали их. Теперь же они предпочитают оставить курдов на границе и чуть ли не вынудить их воевать с турками", - сказал Песков.

Так он прокомментировал заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, который усомнился в том, что курды покинут обозначенные в договоренностях с Турцией территории.

По словам Пескова, абсолютно очевидно, что если курдские формирования с вооружениями не отойдут, "то тогда придется отойти сирийским пограничникам и российской военной полиции". "И фактически оставшиеся курдские формирования попадут под каток турецкой армии", - подчеркнул Песков.

Как известно, накануне закончилось 120-часовое прекращение огня на севере Сирии, курды покинули зону проведения военной операции Турции, после чего Анкара заявила о прекращении боевых действий.

Этому предшествовали многчасовые переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.

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Источник: korrespondent.net