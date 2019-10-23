В Луганской области возобновили водоснабжение

В Луганской области около 80 тысяч жителей, которые до сих пор остались без централизованного водоснабжения из-за задолженности водоканала за электроэнергию, подключены к водоснабжению, осуществляется постепенное заполнение системы водой. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Так, 22 октября насосные станции Лисичанскводоканала, которые 18 октября были отключены в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию, подключены к электроснабжению.

Отмечается, что в течение суток подразделениями ГСЧС населению и на объекты инфраструктуры подвезено 170,8 куб.м технической воды (с начала работ 630,3 куб.м технической воды).

Как сообщалось, 18 октября были отключены от электроснабжения три насосные станции Лисичанскводоканала. В результате чего без централизованного водоснабжения остались центральная, южная части Лисичанска, города Приволье и Новодружеск – всего около 80 тысяч жителей.

На Луганщине три города остаются без воды

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Источник: korrespondent.net