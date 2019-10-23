Гончарук озвучил планы по децентрализации

Премьер-министр Алексей Гончарук провел совещание с представителями Ассоциации городов Украины по поводу реформы децентрализации. Детали встречи сообщает пресс-служба Кабмина.

Так, на ней обсудили начало отопительного сезона в Украине, привлечение инвестиций в регионы и распределение субвенций. Премьер отметил важность сотрудничество центральных и местных властей.

"От эффективного сотрудничества правительства и местных органов власти зависит качество жизни украинцев. Для человека не имеет значения, из какого кармана будут профинансированы решения его проблем. Мы с вами в одной лодке и должны вместе решать проблемы людей. Реформа децентрализации точно будет продолжаться. И в ее рамках общины получат больше полномочий", – сказал Гончарук и подчеркнул, что правительство открыто к сотрудничеству и подобные совещания будут регулярными.

Также премьер проинформировал мэров городов о работе над созданием функциональной инфраструктурной сети по всей Украине.

"Что такое функциональная сеть? Это образовательная сеть, медицинская, безопасность, юстиция. У нас в Программе действий правительства есть четкие стандарты, которые государство будет гарантировать украинцам – "скорая" имеет приезжать за 10 минут в городе, врач должен быть не далее 7 км в сельской местности, каждый ребенок должен ходить в детский сад и так далее. Мы собрали по министерствам информацию по объектам, относящимся к этим сетям, и нанесли ее на инфраструктурную карту. Сейчас на ней более 110 тыс. объектов по всей стране. На прошлой неделе мы направили карту в области, чтобы они добавили все инфраструктурные объекты, которых не хватает: в каком районе нужна школа, в котором садик, а в каком – больница", – сказал Гончарук.

Напомним, на заседании с председателями ОГА 17 октября правительство представило инфраструктурную карту, которую должны доработать по регионам до 10 декабря.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net