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23. 10. 2019

У Трампа обличительные показания Тейлора назвали "тройными слухами"

Белый дом назвал показания временно поверенного США в Украине Уильяма Тейлора в рамках расследования импичмента "тройными слухами" и настаивает на том, что президент Дональд Трамп "не сделал ничего плохого", сообщает АР.                       

Пресс-секретарь Стефани Гришэм обнародовала заявление во вторник после того, как Тейлор рассказал конгрессменам, что администрация Трампа поставила условием поддержки Украины публичное объявление президента Зеленского о расследовании в отношении компании Burisma, где работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Администрация Трампа не сотрудничает с расследованием, пытаясь заблокировать свидетельства и документы.

Напомним, временный поверенный США в Украине Уильям Тейлор в своих показаниях в Палате представителей подтвердил попытки окружения президента США заставить Украину сделать публичные заявления о ходе расследования "дела Байдена".

Напомним, демократы запустили процедуру импичмента Трампа из-за скандала вокруг его разговора с президентом Украины.

Как утверждают оппоненты американского лидера, он во время звонка пытался оказать влияние на Зеленского с целью начать расследование деятельности в Украине сына экс-вице президента Джо Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Трамп и Зеленский отрицают давление в ходе разговора.

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Источник: korrespondent.net
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