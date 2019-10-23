САП расследует взяточничество "слуг народа"

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по информации СМИ о возможном получении 11-ю нардепами Слуги народа по 30 тысяч долларов взятки. Об этом в среду, 23 октября, сообщает пресс-служба САП.

"По информации, обнародованной в средствах массовой информации, 11 народных избранников, которые являются членами парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политики, якобы получили по 30 тыс. долларов США неправомерной выгоды за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании комитета Верховной Рады", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком 8-12 лет. Расследование поручено НАБУ.

Ранее УП сообщил, что при принятии бюджета на 2018 год депутаты создали так называемые "площадки Яценко" - электронные площадки-посредники между оценщиком имущества и электронной базой Фонда государственного имущества.

Посредники не осуществляют оценочной деятельности, они просто пересылают данные и получают за это с каждой операции оценки от 500 до 1800 гривен.

В августе 2018 "Наши деньги с Денисом БИГУС" сообщали, что только за первый месяц работы фирмы, близкие к нардепу с "Видродження" Антона Яценко, "выкачали" 23 млн на схемах посредничества.

Отдельные депутаты внесли в Раду законопроект №2047, который позволил бы эту "схему" ликвидировать, но до принятия так и не дошло.

В то же время, к законопроекту №2047, был представлен альтернативный законопроект №2047-1, который подготовили 19 народных депутатов от Слуги народа (сейчас шесть депутатов отозвали свои подписи). Законопроект предлагает закрепление монополии электронных площадок, расширение их функционирования. Кроме этого, проект предлагает устранить из процесса оценщиков.

Подозревают, что часть депутатов могла получить определенное "вознаграждение" за блокирование процесса уничтожения площадок.

Один из представителей данного комитета, "слуга народа" Александр Качура выразил желание пройти детектор лжи из-за обвинений в лоббировании законов и получении взятки. "В последние несколько дней в мой адрес звучат обвинения в лоббировании и коррупции. Я, как человек слова всегда отвечаю за свои действия и поступки. Поэтому решил сам пройти детектор лжи", - написал он в facebook. Качура предлагает ответить на вопрос, платил ли он за включение в избирательный список политической партии Слуга народа, находится ли он под влиянием или в группе какого-либо из олигархов, получал ли взятку за голосование и подачу законопроектов. В частности, Качура хочет ответить на детекторе лжи на вопрос о получении взятки за подачу и лоббирование законопроекта 2047-1. Качура заявил, что процесс прохождения полиграфа будет транслироваться в прямом эфире. Ранее нардеп от Слуги народа Александр Дубинский анонсировал прямой эфир с прохождения им детектора лжи. Также он сообщил, что вместе с ним полиграф пройдет глава пропрезидентской фракции Давид Арахамия

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Источник: korrespondent.net