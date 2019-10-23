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23. 10. 2019

В Киеве проходит прощание с экс-министром Кутовым

В Киеве прощаются с погибшим 21 октября в авиакатастрофе экс-министром аграрной политики и продовольствия Тарасом Кутовым, сообщает Страна.

Траурная церемония началась в 10:00. Она проходит в Клубе Кабинета министров Украины.

Простится с бывшим министром пришли десятки людей. Среди них замечены экс-глава ГФС Роман Насиров, экс-министр социальной политики Андрей Рева, Павел Розенко и другие лица из политбомонда.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве проходит прощание с экс-министром Кутовым

Ранее сообщалось, что в Полтавской области в результате крушения вертолета Robinson R44 возле села Тарасенково погиб бывший министр аграрной политики Украины Тарас Кутовой. 

Как сообщили в ГСЧС, авиакатастрофа произошла около 16 часов дня. Вертолет летел из Киева. По данным СМИ, вертолетом управлял именно Кутовой. Воздушное судно упало на территории частного домохозяйства.

Упал почти во двор: подробности гибели Кутового

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Источник: korrespondent.net
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