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23. 10. 2019

Протесты в Гонконге: власти отозвали скандальный законопроект

Власти Гонконга осуществили официальную процедуру отзыва из Законодательного совета законопроекта об экстрадиции, который стал причиной массовых протестов здесь с начала лета. Об этом в среду, 23 октября, сообщил секретарь (министр) по вопросам безопасности местной администрации Джон Ли, передает ТАСС.

Таким образом, окончательно удовлетворено ключевое требование антиправительственных демонстрантов - одно из пяти.

Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам в начале сентября публично пообещала официально отозвать законопроект из парламента после того, как возобновится его работа с 16 октября после длительного перерыва. Однако на прошлой неделе это сделать не удалось по техническим причинам: из-за срыва повестки оппозиционными депутатами.

Напомним, в начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. В конце сентября протесты обострились, правительство Гонконга атаковали "коктейлями Молотова". Полицейские стреляли по протестующим.

Демонстранты также выдвигают еще четыре требования, в числе которых освобождение всех задержанных участников протестных акций и демократизация избирательной системы Гонконга.

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Источник: korrespondent.net
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