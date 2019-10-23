Глава Пентагона прибыл в Ирак с необъявленным визитом

Глава Пентагона Марк Эспер в среду, 23 октября, прибыл в Багдад с необъявленным визитом. Об этом сообщает агентство Reuters.

По его сведениям, в Багдаде он планирует встретиться со своим иракским коллегой Наджахом аш-Шамари, а также с премьер-министром Ирака Аделем Абдель Махди.

Агентство отмечает, что Эспер намерен обсудить с иракским руководством процесс вывода американских войск из Сирии и "роль, которую сыграет в этом Ирак".

Напомним, 9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая на данный момент приостановлена.

13 октября глава Эспер заявил, что США начинают вывод около тысячи американских военных с севера Сирии из-за наступления Турции.

Позже силы возглавляемой США международной коалиции полностью ликвидировали свою военную базу, находившуюся в районе города Кобани, а также оставили города Ракку и Табку на северо-востоке страны.

Накануне группа американских военнослужащих пересекла сирийскую границу в направлении иракской провинции Дахук.

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Источник: korrespondent.net