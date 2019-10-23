На Закарпатье зафиксировали вспышку дифтерии

В Ужгороде выявлены дополнительно два случая дифтерии, оба пациента госпитализированы в инфекционную больницу. Об этом на брифинге в Закарпатской областной государственной администрации сообщил директор областной клинической инфекционной больницы Михаил Поляк, сообщает ТСН.

По его словам, вчера в инфекционную больницу поступили два новых пациентов с подозрением на дифтерию.

"Мы провели осмотр двух пациентов, которые вчера поступили, им поставили диагноз "дифтерия миндалин, легкий ход". Состояние всех пациентов удовлетворительное, но сам факт, что это дифтерия - очень настораживает", - добавил Поляк.

Он также уточнил, что у тех 44 человек, у которых были взяты посевы, у 12 высеяны положительные культуры.

"То есть, еще 12 граждан мы должны госпитализировать. Мы не знаем, это носители, или это действительно больные, это будет дополнительно определено. Это все студенты-иностранцы", - уточнил Поляк.

Он также сообщил, что 121 человек, которые, по предварительным данным, контактировали с больными (учатся на одном курсе), будут дополнительно обследованы в течение нескольких дней. Поляк также уточнил, что врачи будут поднимать вопрос о прививках всех иностранцев, обучающихся в Ужгороде.

"Поскольку все больные студенты Ужгородского национального университета и вуз расположен на территории Ужгорода. Также ужгородский городской совет на противоэпидемической комиссии должен принимать решение о введении тех или иных ограничительных мер", - добавил директор инфекционной больницы.

Врач-эпидемиолог ГУ Закарпатский областной лабораторный Центр Минздрава Украины Любовь Данич уточнила, что сейчас имеет место вспышка дифтерии на территории области.

Ранее сообщалось об единичном случае дифтерии на Закарпатье. Дифтерией заболел студент медицинского факультета местного университета. В Закарпатской области из необходимых 95% только 48% людей получили необходимые прививки.

Напомним, что ранее дифтерию обнаружили у девушки в Хмельницком. Жительница Хмельницкого, работающая фармацевтом, пропустила прививку в 16 лет. Она обратилась к врачу с жалобами на боль в горле, температуру и слабость.

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Источник: korrespondent.net